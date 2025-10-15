Rapid-Youngster fällt erneut mehrere Wochen aus

Schlechte Nachrichten für den SK Rapid!

Beim gestrigen Spiel der U21-Nationalmannschaft gegen Wales zog sich Jakob Schöller wenige Minuten vor Spielschluss erneut eine mühsame Verletzung im Bereich der Schulter zu, welche eine Zwangspause von mehreren Wochen voraussetzt.

Rückschlag nach dem Comeback

Nach überstandener Muskelverletzung feierte der Innenverteidiger erst Mitte September sein Comeback bei Rapid II in der 2. Liga.

Nähere medizinische Untersuchungen im Laufe des Mittwochs ergaben eine Blessur des AC-Gelenks (Schultereckgelenk). Die Bandverletzung erfordert keinen operativen Eingriff und wird konservativ behandelt.

Schöller ist im Sommer 2024 für 500 000 € von Admira zu Rapid gewechselt, wurde aber häufig von Verletzungen zurückgeworfen.