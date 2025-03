Rapid versteigerte Burgstaller-Jacken für guten Zweck

Im Dezember sorgte eine Schocknachricht für Entsetzen in Wien Hütteldorf. Angreifer Guido Burgstaller verletzte sich nach einer Auseinandersetzung im Wiener Nachtleben schwer am Kopf.

Im Zuge dessen entschied sich der Klub im darauffolgenden Europacupspiel gegen Genk, die Spieler mit entsprechenden Einlaufjacken auflaufen zu lassen. "GB9 - Wir für dich" war darauf zu lesen.

Burgstaller überreichte Scheck

Jetzt wurden jene Jacken für einen guten Zweck versteigert. Die Einnahmen in Höhe von 7.160 Euro kommen dem Zentrum für Gewaltprävention zugute.

Burgstaller selbst überreichte vor dem GAK-Spiel am Sonntag den Scheck. "Wie wir schmerzhaft aus der jüngsten Vergangenheit wissen, ist Gewalt eines der dringlichsten gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit. Umso wichtiger sind Institutionen wie das ,Zentrum für Gewaltprävention'. Ich möchte allen dort so engagiert tätigen Menschen herzlich für ihre Arbeit danken und freue mich, dass wir als Rapid-Gemeinschaft mit dem Erlös der Versteigerung einen Beitrag zur Unterstützung leisten können", so Geschäftsführer Steffen Hofmann.

VIDEO: Ist der Rapid-Knoten geplatzt?