Der Premierentreffer des Eigengewächses bringt Sturm den Sieg

Meister Sturm Graz schlägt in der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried mit 1:0.

Die Rieder zeigen nach ihrem Cup-Triumph gegen Rapid Selbstvertrauen und ziehen ein hohes, intensives Pressing auf. Daraus entsteht ein physisch hartes, aber chancenarmes Spiel. Vor der Pause bringen nur Havenaar für Ried (22.) und Malone für Sturm (41.) harmlose Kopfbälle auf die jeweiligen Tore, Einwürfe von Maart oder Mitchell werden zu den gefährlichsten Standards.

Nach der Pause finden die Rieder vorerst die besseren Chancen vor. Bajic köpft nach einer Maßflanke von Mayer deutlich vorbei (56.).

Steurer bringt den Ball sogar im Tor der Grazer unter. Allerdings war der Ried-Verteidiger bei der Kopfball-Ablage von Havenaar hauchdünn im Abseits, der Treffer zählt nicht und es bleibt beim 0:0 (61.).

Hödl mit seinem ersten Bundesliga-Tor zum Sieg

Ex-Ried-Spieler Beganovic scheitert im Dress der Grazer an Schlussmann Leitner (67.), unmittelbar danach verfehlt Ried-Stürmer Kiedl gegen seinen Jugendverein nur knapp (68.).

Den Unterschied macht am Ende ein Debüt-Treffer: Hödl wird in Minute 86 vor dem Strafraum der Rieder nicht entschieden genug attackiert und bringt seinen leicht abgefälschten Schuss im Gehäuse unter, es ist sein erstes Tor in der Bundesliga.

Sturm klettert mit 31 Punkten auf den dritten Tabellenplatz, Ried hat mit 26 Zählern auf Rang sieben auch noch gute Chancen auf die Meistergruppe.

