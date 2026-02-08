Meister Sturm Graz hat in der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried zu Gast (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Sturm möchte nach dem Ausscheiden gegen Altach im Cup-Viertelfinale zurück in die Erfolgsspur finden. Die "Blackies" sind Vierter und wollen an Tabellenführer Salzburg dranbleiben.

Ried konnte hingegen im ersten Pflichtspiel des Jahres gegen Rapid überzeugen und will den Erfolgslauf fortsetzen. Die Innviertler sind als Siebter knapp unter dem Strich, um in das Meisterschafts-Playoff einzuziehen.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

Live-Ticker: