SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU SV Ried SV Ried SVR
Heute 17:00 Uhr
1 2.30
X 3.30
2 3.10
NEWS

Bundesliga heute: Sturm Graz - SV Ried

Sturm Graz empfängt im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres die SV Ried. LIVE-Infos:

Meister Sturm Graz hat in der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried zu Gast (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Sturm möchte nach dem Ausscheiden gegen Altach im Cup-Viertelfinale zurück in die Erfolgsspur finden. Die "Blackies" sind Vierter und wollen an Tabellenführer Salzburg dranbleiben.

Ried konnte hingegen im ersten Pflichtspiel des Jahres gegen Rapid überzeugen und will den Erfolgslauf fortsetzen. Die Innviertler sind als Siebter knapp unter dem Strich, um in das Meisterschafts-Playoff einzuziehen.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

Bundesliga heute: Wolfsberger AC - GAK

LASK-Lauf: "Man darf nicht glauben, dass es einfach ist"

Rapid-Kapitän Seidl: "Das kann uns keiner absprechen"

Weimann nach Blitz-Debüt: "Kannte noch nicht mal alle Namen"

Heimsieg: LASK zieht mit Tabellenführer Salzburg gleich

Bundesliga LIVE: LASK - WSG Tirol

Bundesliga LIVE: Rapid mit Weimann gegen TSV Hartberg

