Rapid: Wann Romeo Amane sein Debüt geben könnte

Der SK Rapid sorgte mit einem Einkauf im Winter für Schlagzeilen. Romeo Amane wurde für teures Geld von BK Häcken losgeeist, und das, obwohl dieser verletzt ist.

Noch haben sich seine Auftritte für Grün-Weiß auf Autogrammstunden beschränkt. Wie eines Berichts des "kicker" zu entnehmen ist, stand laut Klubangaben der Mittelfeld-Mann am Dienstag das erste Mal mit der Mannschaft am Platz.

Gibt der Neuzugang also noch in dieser Saison sein Debüt in Grün-Weiß? "Ja, wenn alles perfekt läuft", wird der Klub vom Sportmedium zitiert.

Über die Zehenverletzung des 22-Jährigen wussten die Wiener bereits vor dem Transfer, der Ivorer war ohnehin langfristig für die Saison 2025/26 eingeplant.

