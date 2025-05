Puma vor Aus? Rapid könnte ab 2026 neuen Ausrüster bekommen

Der SK Rapid hat bereits seine neue Trikots für die Saison 2025/26 präsentiert (Das ist das neue Rapid-Trikot für 2025/26 >>>). Seit 2021 werden die Hütteldorfer von Puma ausgerüstet. Dabei läuft der Vertrag mit Sportartikelhersteller 2026 aus, zur Folgesaison könnte es also einen Wechsel geben.

Dieser dürfte durchaus am Tisch sein, wie "sportsbusiness.at" berichtet. Puma und Rapid verhandelten unter Geschäftsführer Wirtschaft Marcus Knipping zwar über eine Verlängerung, seit dieser nicht mehr im Amt ist, dürfte das allerdings zum Liegen gekommen sein.

Auch Adidas Thema

Neuer Topfavorit für das Rapid-Trikot ist jetzt der japanische Hersteller Mizuno. In Asien bespielt die Marke bereits einen großen Markt, will jetzt auch in Europa durchstarten. So rüstet die Marke künftig auch AS Monaco aus.

Bei Rapid ist die Tinte allerdings noch nicht trocken. Auch Langzeitausrüster Adidas darf sich, wie es heißt, Hoffnungen auf ein Comeback in Hütteldorf machen.

