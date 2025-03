Verstärkung für den WAC im Titelkampf!

Die Wolfsberger holen mit sofortiger Wirkung Kooperationsspieler Tobias Gruber vom SKU Amstetten zurück ins Lavanttal. Das gab der Tabellendritte der ADMIRAL Bundesliga am Donnerstag offiziell bekannt.

Der 20-jährige Innenverteidiger wurde im vergangenen Sommer, nach Unterzeichnung seines ersten Profivertrags bei den Wölfen, als Kooperationsspieler in die zweite Liga an den SKU Amstetten verliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

Engpass in der Innenverteidigung

In der ADMIRAL 2. Liga stand der Nachwuchsteamspieler in allen Spielen – ausgenommen einer Gelbsperre – in der Startelf. Ab sofort gehört Gruber wieder dem Kader der Wölfe an und ist bereits in den Trainingsbetrieb eingestiegen.

"Nachdem wir aktuell einen Engpass in der Innenverteidigung haben, sind wir froh mit Tobias Gruber als Kooperationsspieler einen Spieler zu uns dazuholen zu können, der es bei seinen Einsätzen in der 2. Liga für den SKU Amstetten sehr gut gemacht hat", wird Cheftrainer Didi Kühbauer in einer Aussendung zitiert.

