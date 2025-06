ORF erhält erneut ein Bundesliga-Rechtepaket

Im Rahmen der neuen Rechtevergabe erhält auch der ORF für die Spielzeiten 2026/27 bis 2029/30 ein Paket der ADMIRAL Bundesliga.

Konkret werden vier Partien LIVE co-exklusiv gezeigt, davon je zwei mit Erst- und zwei mit Zweit-Auswahlrecht.

Zusätzlich erhält der ORF Highlight- und Kurzberichterstattungs-Rechte an allen 195 Spielen, um die ADMIRAL Bundesliga im Free-TV in Szene zu setzen. So werden neben Kurzberichten in Nachrichtensendungen ab 2026/27 Zusammenfassungen von sämtlichen Spielen einer Runde am Sonntagabend ausgestrahlt - in englischen Runden werden diese am Mittwoch zu sehen sein.