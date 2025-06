Offiziell! Ex-Rapidler ist zurück in Österreich

Der SCR Altach sichert sich die Dienste eines Ex-Rapidlers!

Patrick Greil wechselt vom SV Sandhausen ablösefrei ins Ländle. Wie die Altacher außerdem bekanntgeben, unterschreibt der Neuzugang einen Vertrag bis 2028.

In seiner Zeit bei Sandhausen (seit Jänner 2024) kam der gebürtige Salzburger auf zehn Tore und zwei Assists in der 3. Liga Deutschlands. Für Austria Klagenfurt und den SK Rapid bestritt der offensive Mittelfeldspieler 64 Partien in der ADMIRAL Bundesliga.

"Bewusst, dass dies harte Arbeit erfordert"

Greil selbst spricht von offenen und wertschätzenden Gesprächen im Vorfeld.

"Mich reizt die Herausforderung, hier Verantwortung zu übernehmen und den Verein in einer schweren Phase unterstützen, das Potenzial besser auszuschöpfen als zuletzt. Mir ist bewusst, dass dies harte Arbeit erfordert, die ich Tag für Tag bereit sein werde, zu leisten", wird der 28-Jährige zitiert.

Sportdirektor Philipp Netzer sagt zur Greil-Verpflichtung: "Mit Patrick Greil gewinnen wir einen technisch starken und spielintelligenten Offensivspieler, der unser Spiel bereichern wird. Patrick kennt die Liga sehr gut und hat den Ehrgeiz, bei uns eine zentrale Rolle einzunehmen. Seine Flexibilität in der Offensive, sein Spielverständnis und sein Auge für den Mitspieler machen ihn zu einer echten Verstärkung für unseren Kader. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den SCR Altach entschieden hat."

