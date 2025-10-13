Offiziell! Der WAC hat seinen Kühbauer-Nachfolger

Der neue Cheftrainer des Wolfsberger AC hört auf den Namen Peter Pacult.

Das machen die Lavanttaler am Montagnachmittag offiziell. Der 65-jährige Wiener tritt beim ÖFB-Cup-Sieger und aktuellen Tabellenzweiten der ADMIRAL Bundesliga die Nachfolge von Erfolgscoach Didi Kühbauer an. Er unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.

Bereits am Vormittag sickerten erste Berichte über den neuen Mann an der Seitenlinie der "Wölfe" durch, einige Stunden später folgt nun die Bestätigung. Beim WAC unterschrieb Pacult einen Vertrag bis Saisonende samt Option auf ein weiteres Jahr.

Zuletzt trainierte Pacult rund viereinhalb Jahre lang den SK Austria Klagenfurt. Mit den Waidmannsdorfern stieg er 2021 in die ADMIRAL Bundesliga auf und qualifizierte sich obendrein dreimal für die Meistergruppe.

Dritte Trainerstation in Kärnten

Vorgänger Kühbauer hatte den WAC erst in der Woche zuvor verlassen, um zu Ligarivale LASK zurückzukehren. Pacult wurde zuletzt auch mit einem Engagement bei Ex-Klub 1860 München in Verbindung gebracht.

Es ist sein vierter Trainerposten in der österreichischen Bundesliga, der dritte innerhalb Kärntens - von Jänner 2004 bis Juni 2005 trainierte Pacult bereits den FC Kärnten. In der Saison 2007/08 krönte er sich mit dem SK Rapid zum Meister.

Außerhalb Österreichs trainierte der Kultcoach 1860 München, RB Leipzig, Dynamo Dresden (alle Deutschland), DNS Zavrc (Slowenien), HNK Cibalia Vinkovci (Kroatien), Radnicki Nis (Serbien), FK Kukesi (Albanien) und OFK Titograd (Montenegro).

Pacult "kann es kaum erwarten"

Schon am Dienstagvormittag wird Pacult sein erstes Training als WAC-Coach leiten.

Präsident Dietmar Riegler gibt sich ob der schnellen Bestellung eines Nachfolgers für Erfolgscoach Kühbauer zufrieden: "Nach dem überraschenden Abgang von Dietmar Kühbauer lief in den vergangenen Tagen eine intensive Suche nach einem neuen Cheftrainer. In der aktuellen Situation braucht es meiner Meinung nach einen erfahrenen Trainer, der mit der österreichischen Bundesliga vertraut ist. Deshalb sind wir sehr froh, mit Peter Pacult einen neuen Trainer gefunden zu haben, der dieses Profil zu 100 Prozent erfüllt."



Pacult selbst freut sich ebenfalls auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim Wolfsberger AC und ich möchte mich beim Präsidenten für das Vertrauen in mich bedanken. Ich kann es kaum erwarten die Mannschaft näher kennenzulernen und mit der Arbeit am Platz zu beginnen."

Das neue Engagement hat auch direkte Auswirkungen auf seine Tätigkeit bei Bezahlsender "Sky". Pacults erst mit dieser Saison gestartetes Engagement als TV-Experte endet bereits wieder, nachdem er zu Saisonbeginn abseits des grünen Rasens dem zu Rapid gewechselten Peter Stöger nachgefolgt war.