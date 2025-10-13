Die Frage nach dem Nachfolger von Didi Kühbauer beim Wolfsberger AC dürfte beantwortet sein.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, soll sich der amtierende UNIQA-ÖFB-Cupsieger mit Peter Pacult einig sein. Demnach wird der 65-Jährige nach dem überraschenden Abgang von Didi Kühbauer zum LASK noch am heutigen Montag als neuer Übungsleiter im Lavanttal vorgestellt.

Für Pacult wäre es bereits die dritte Station im südlichsten Bundesland Österreichs: Bereits von 2004 bis 2005 hat der ehemalige ÖFB-Teamspieler den FC Kärnten, von 2021 bis ins heurige Frühjahr Austria Klagenfurt trainiert.

Mit den Violetten stand er dreimal in Folge in der Meistergruppe, vergangene Saison ist seine Amtszeit bei den Klagenfurtern unschön zu Ende gegangen.