Neuer Wind beim SCR Altach!

Erst am letzten Spieltag fixierten die Vorarlberger in dieser Spielzeit den Klassenerhalt in der ADMIRAL Bundesliga. Bereits kurz nach dem Spiel kündigte der bisherige Sportdirektor Roland Kirchler seinen Rücktritt an, den Altach einen Tag später offiziell bekanntgab (Hier nachlesen >>>).

Die Suche nach einem Nachfolger dauerte nun nur zwei Tage. Am Mittwochnachmittag präsentierte der SCRA offiziell die Nachfolgelösung. Dabei übernimmt Ex-Spieler Phillipp Netzer das Amt des Sportdirektors. Ihm zur Seite stehen wird Eric Orie als neuer Sportkoordinator.

Netzer wird befördert - Orie kommt vom FC Dornbirn

Netzer war bereits seit seinem Karriereende 2022 in Altach in diversen Funktionen tätig, zuletzt als Sportkoordinator. Nun wird er befördert. Der ehemalige Mittelfeldspieler stand in 348 Spielen für den SCRA auf dem Feld und war zwischenzeitlich Kapitän.

Orie war seit Juli 2021 beim FC Dornbirn in verschiedenen Positionen, sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor aktiv. Zuvor war er lange Co-Trainer von Damir Canadi bei Atromitos Athen und dem 1. FC Nürnberg.

Der Niederländer bringt fast 25 Jahre an Erfahrung mit. Nun folgt erstmals ein Engagement in der Bundesliga. Gemeinsam sollen sie in Altach nun eine neue Ära einleiten und den SCR Altach wieder in ruhige Gewässer führen.

"Ergänzen sich ideal"

"Wir freuen uns sehr, dass Philipp diesen nächsten, bedeutenden Schritt beim SCR Altach geht. Mit ihm und Eric setzen wir bewusst auf viel Vorarlberger DNA, gepaart mit breiter fußballerischer Erfahrung und einem starken Netzwerk. Beide bringen unterschiedliche Stärken ein und ergänzen sich ideal. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich ihnen viel Erfolg und eine glückliche Hand", wird Präsident Peter Pfanner in einer Aussendung zitiert.

"Ich bedanke mich beim Verein für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Der SCR Altach ist mein Herzensverein – es erfüllt mich mit Stolz, nun als Sportdirektor Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig bin ich mir der großen Herausforderung bewusst. Es liegt viel Arbeit vor uns, aber ich bin überzeugt, dass wir diese gemeinsam im Team erfolgreich meistern werden", so der neue Sportdirektor Netzer.

Bereits am Dienstag den 3. Juni (11 Uhr) wird Philipp Netzer in einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

