Bizarr: Cristiano Ronaldo kickt in KI-Video mit Donald Trump

Der US-Präsident veröffentlichte nach dem Besuch von CR7 und seiner Partnerin Georgina Rodríguez ein kurioses Video.

Bizarr: Cristiano Ronaldo kickt in KI-Video mit Donald Trump Foto: © GETTY
Cristiano Ronaldo und Donald Trump spielen im Oval Office gemeinsam Fußball.

Was kurios klingt, ist in Wahrheit noch kurioser. Denn im Zuge des Besuchs von Ronaldo und seiner Partnerin Georgina Rodríguez im Weißen Haus veröffentlichte Präsident Donald Trump ein Video auf seiner Social-Media-Seite.

Darauf zu sehen: Ein offensichtlich KI-generiertes Video, in dem Trump und Ronaldo gemeinsam Fußballspielen. Es geht los mit Kopfbällen, ehe beide kurz "gaberln". Schließlich sind CR7 und Trump in so etwas ähnlichem, wie einem Eins-gegen-Eins miteinander verwickelt.

Das gesamte Video, gepostet von Donald Trump persönlich:

