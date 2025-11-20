NEWS

Harte Aufgabe für Bosnien! Das sind die WM-Playoffs

Bosnien würde es im Finale mit einem mehrfachen Weltmeister zu tun bekommen. Die europäischen und interkontinentalen Playoffs:

Harte Aufgabe für Bosnien! Das sind die WM-Playoffs Foto: © GEPA
Die WM-Playoffs stehen fest!

Für die europäischen Teams gibt es für die Weltmeisterschaft 2026 noch vier Tickets zu vergeben.

Deshalb gibt es vier verschiedene "Mini-Turniere", von der FIFA "Pfade" genannt.

Schwieriges Los für Bosnien

Bosnien, das nach dem 1:1 gegen Österreich die direkte Quali nicht schaffte, landet in Pfad A. Im Semi-Finale trifft die Barbarez-Truppe auswärts auf Wales. Im Finale wartet der Gewinner aus Italien (Heimrecht) und Nordirland.

Ukraine und Schweden bzw. Polen und Albanien kämpfen in Pfad B um das WM-Ticket. Im dritten Pfad gilt die Türkei (Heimrecht gegen Rumänien) als Favorit, wenn es in einem möglichen Finale gegen die Slowakei oder den Kosovo gehen würde.

Dänemark trifft in Pfad D zuerst auf Nordmazedonien. Dort begegnet man entweder Tschechien oder der Republik Irland.

Die Duelle im interkontinentalen Playoff

Auch im interkontinentalen Playoff wurden die Begegnungen ausgelost.

Im ersten Pfad trifft Neukaledonien auf Jamaika. Als Finalgegner steht DR Kongo schon bereit.

Bolivien auf Suriname duellieren sich im zweiten Pfad. Der Gewinner trifft auf den Irak.

Die Playoffs im Überblick:

Europa:

Pfad A: Wales/Bosnien-Herzegowina - Italien/Nordirland
Pfad B: Ukraine/Schweden - Polen/Albanien
Pfad C: Slowakei/Kosovo - Türkei/Rumänien
Pfad D: Tschechien/Irland - Dänemark/Nordmazedonien

Interkontinental:

Pfad 1: DR Kongo - Neukaledonien/Jamaika

Pfad 2: Irak - Bolivien/Surinam

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

