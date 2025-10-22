-
Ansakonferenz (EP57) - Startet die Austria jetzt richtig los?Ansakonferenz
-
Ansakonferenz (EP56) - VARum war das (k)ein Elfer?Ansakonferenz
-
Schiedsrichterwesen in der Krise?Ansakonferenz
-
Ansakonferenz (EP55) - Rapid: Der Einäugige unter den Blinden?Ansakonferenz
-
Niki Wurmbrand: Aus LigaZwa ins NationalteamAnsakonferenz
-
Rapid: Ist der Kader stärker als 2024?Europacöp
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Rudolf WeinhoferStammtisch
-
Ansakonferenz (EP58) - Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?Ansakonferenz
-
Wie weit kommen Salzburg, Sturm und Rapid?Europacöp
-
Wie stark ist Rapid?Ansakonferenz
NEWS
Muskuläre Probleme! Rapid-Stürmer fehlt in den nächsten Spielen
Der Franzose wird den Hütteldorfern bis auf weiteres fehlen.
Der SK Rapid muss in den nächsten Spielen auf Claudy Mbuyi verzichten.
Der Franzose, der am Sonntag bei der 0:2-Heimniederlage gegen den LASK noch durchspielte und dabei einen Elfmeter verschoss, laboriert an einer muskulären Verletzung.
Der 26-Jährige wird damit "die nächsten Spiele", wie es vom Klub heißt, verpassen.
Der amtierende Torschützenkönig der ADMIRAL 2. Liga steuerte in bislang 19 Pflichtspielen sechs Treffer und drei Vorlagen bei.