Der SK Rapid muss in den nächsten Spielen auf Claudy Mbuyi verzichten.

Der Franzose, der am Sonntag bei der 0:2-Heimniederlage gegen den LASK noch durchspielte und dabei einen Elfmeter verschoss, laboriert an einer muskulären Verletzung.

Der 26-Jährige wird damit "die nächsten Spiele", wie es vom Klub heißt, verpassen.

Der amtierende Torschützenkönig der ADMIRAL 2. Liga steuerte in bislang 19 Pflichtspielen sechs Treffer und drei Vorlagen bei.