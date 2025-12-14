Lieblingsgegner! Austria dreht Spiel gegen Sturm Graz

Der SK Sturm Graz bleibt weiter der Lieblingsgegner der Wiener Austria! Vor dem Spiel waren die "Veilchen" gegen die "Blackies" bereits seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen.

Und auch am 17. und letzten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga im Kalenderjahr 2025 feiert die Wiener Austria einen 3:1-Heimerfolg gegen den SK Sturm.

Austria dreht Spiel in der ersten Hälfte

Das Spiel beginnt mit einem Knall(effekt). Nach einer Pyro-Einlage der Austria-Fans wird die Partie nach 40 Sekunden erstmals unterbrochen. Nach rund fünf Minuten später geht es weiter und der SK Sturm erwischt einen Traumstart!

Nach einer Ecke von Horvat verlängert Mitchell an die zweite Stange, wo Malic lauert. Der Rechtsverteidiger versucht es aus spitzem Winkel und trifft unter Mithilfe von Sahin-Radlinger zur Grazer Führung (7.).

Doch wie so oft in diesem Herbst schalten die Grazer nach der Führung einen Gang zurück und lassen die Austria aufkommen. Die Austria nutzt dies eiskalt und kommt zum Ausgleich: Zunächst setzt sich Eggestein gegen Mitchell durch und spielt einen schönen Pass in den Rückraum. Dort wartet Ranftl und muss nur noch einschieben (19.).

Die Wiener nehmen in weiterer Folge das Heft in die Hand und bekommt einen Elfmeter zugesprochen. Nach einem schönen Zusammenspiel zwischen Lee und Fischer bekommt der Austria-Kapitän den Ball in den Strafraum serviert und wird von Stankovic zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelt Eggestein zu seinem fünften Saisontor (37.).

Sturm findet keine Mittel

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte feiern die Fans der Wiener Austria ein verfrühtes Silvesterfest. Nach einer weiteren Pyro-Einlage wird das Spiel erneut für einige Minuten unterbrochen.

Sturm läuft lange dem Rückstand hinterher. Die beste Chance auf den Ausgleich lässt Ex-Veilchen Malone aus (70.). Den Schlusspunkt setzt Kelvin Boateng in der neunten Minute der Nachspielzeit.

Sturm muss damit die bereits siebente Niederlage in dieser Bundesliga-Saison einstecken. Damit verlieren die Grazer Tabellenplatz zwei an den LASK und sind Dritter. Die Austria überwintert dank dem Sieg nur zwei Punkte hinter Sturm auf Rang fünf.