    Ried-Schlüsselspieler musste mit Kopfverletzung ins Spital

    Der beste Spieler der vergangenen LigaZwa-Saison musste die Nacht von Freitag auf Samstag im Krankenhaus verbringen.

    Schockmoment für die SV Ried

    Schlüsselspieler Mark Grosse musste beim 2:1-Testspielsieg des Bundesligisten bei Zweitligist FC Hertha Wels nach knapp 20 Minuten mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden.

    Wie Sportchef Wolfgang Fiala den "OÖN" bestätigt, soll sich der 26-Jährige dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen haben. Zudem dürfte ein Stück eines Zahnes abgebrochen sein. "Das war schon ein ordentlicher Schreckmoment für uns alle", sagte Fiala dem Medium. 

    Die Nacht von Freitag auf Samstag musste der beste Spieler der vergangenen LigaZwa-Saison im Krankenhaus verbringen. Wie lange er ausfallen wird, ist nicht klar. Ein Einsatz nach der Länderspielpause beim WAC ist aber wohl eher unwahrscheinlich.

