Ex-Goalie über Salzburg-Zeit: "Habe einige Jahre verloren"

Mit großer Hoffnung verpflichtete der FC Red Bull Salzburg im Winter 2021 das Hachinger Torwarttalent Nico Mantl. Das Kapitel an der Salzach kam für den Deutschen jedoch nie so richtig in Fahrt.

In seinem ersten Halbjahr musste sich Mantl unter Jesse Marsch hinter Cican Stankovic anstellen. Zur neuen Saison verlor er nach nur einem Spiel unter Matthias Jaissle seinen Stammplatz an Philipp Köhn.

"Es ist vieles nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. In Salzburg ging das Trainerkarussell los. Nach kurzer Zeit kam ein neuer Coach, der nicht auf mich gebaut hat", so Mantl gegenüber "tz".

Mantls verlorene Jahre

Seinen Stammplatz ergatterte er nie mehr zurück, wurde im Frühjahr 2023 (Aalborg BK) und Frühjahr 2024 (Viborg FF) jeweils für ein halbes Jahr nach Dänemark verliehen.

Im vergangenen Sommer folgte nach nur elf Einsätzen dann die Trennung, der portugiesische Erstligist FC Arouca schlug zu. "Ich wollte weg, endlich wieder jedes Wochenende auf dem Platz stehen", so Mantl.

Dort fühlt er sich wohl und ist unumstrittener Stammtorhüter: "Klar habe ich einige Jahre jetzt verloren. Aber es heißt oft, dass die Primetime eines Torhüters mit 28, 29 kommt. Ich will jetzt hier nicht zwingend schnell wieder weg", meint der Schlussmann. Ziel sei es aber künftig in einer Top-5-Liga anzudocken.