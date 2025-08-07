Suche
    Leistungsträger verlängert beim LASK bis 2028

    Der LASK kann somit eine wichtige Personalie in der Innenverteidigung klären.

    Innenverteidiger Andres Andrade bleibt dem LASK erhalten. Der Vertrag des 26-jährigen Panamaers wurde vorzeitig bis 2028 verlängert. Andrade gehört zu den dienstältesten Spielern des LASK.

    Seit seinem Wechsel 2018 entwickelte er sich schnell zum Leistungsträger und absolvierte – unterbrochen von zwei Jahren bei Arminia Bielefeld – bislang 111 Pflichtspiele für die Linzer.

    Seit dieser Spielzeit fungiert Andrade auch als Vize-Kapitän der Linzer. Sportdirektor Dino Buric freut sich über die Verlängerung: "Wir freuen uns sehr, dass es uns trotz zahlreicher Angebote anderer Klubs gelungen ist, den Vertrag mit Andres frühzeitig zu verlängern. Er nimmt in unserer Mannschaft eine zentrale Rolle ein, nicht nur als zuverlässiger Leistungsträger auf dem Platz, sondern auch als Führungsspieler."

