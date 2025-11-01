FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL LASK LASK ASK
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
  • Samuel Adeniran
NEWS

Kühbauers LASK auch im Derby makellos: "Gibt keinen Zusatzpunkt"

Der Burgenländer setzt seine sensationelle Serie seit seiner Rückkehr auch gegen den Erzrivalen fort. Zurückgelehnt wird sich aber nicht.

Kühbauers LASK auch im Derby makellos: "Gibt keinen Zusatzpunkt" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Kühbauer-Zug rollt und rollt.

Auch in seinem vierten Spiel als zurückgekehrter LASK-Trainer darf Dietmar Kühbauer über einen Zu-Null-Sieg jubeln. Im Linzer Derby behalten die "Athletiker" erstmals seit 30 Jahren auswärts bei Blau-Weiß die Oberhand (Spielbericht>>>).

Damit gelingt den Schwarz-Weißen zumindest vorläufig auch der Sprung in die Top-6. "Aber das bedeutet nicht, dass wir fix oben sind. Es werden noch sehr harte Runden werden, wird müssen jedes Spiel ans Limit gehen und das tun die Jungs im Moment", mahnt Kühbauer gegenüber "Sky".

Er erinnert: "Es gibt auch im Derby keinen Zusatzpunkt."

"Jeder glaubt wieder mehr an sich"

Was der Derby-Sieg aber mit Sicherheit bewirkt, ist, dass die Linzer Mannschaft noch selbstsicherer wird. Für Kühbauer der Schlüssel zum aktuellen Erfolg: "Im Prinzip glaubt jeder wieder mehr an sich, wir arbeiten als Mannschaft wieder zusammen. Das ist sehr wichtig."

In dieser Hinsicht müsse der Burgenländer seiner Mannschaft "ein großes Lob aussprechen".

Adeniran träumt vom Meistertitel

Samuel Adeniran wähnt den LASK gar schon als Meisterkandidaten
Foto: ©GEPA

Auch Derby-Matchwinner Samuel Adeniran nimmt eine ähnliche Dynamik in seiner Mannschaft wahr: "Ich würde definitiv sagen, dass wir jetzt als Einheit spielen. Wir halten zusammen und kämpfen für den Verein."

Der US-Amerikaner strotzt nach seinem dritten Saisontor vor Selbstvertrauen: "Der LASK gehört in die Top-3 und ich persönlich finde sogar, dass wir die Liga gewinnen sollten."

Eher kein zusätzlicher trainingsfreier Tag

Ob eine solche Kampfansage bei Kühbauer gut ankommt, sei dahingestellt. Der Burgenländer ist im Normalfall darum bemüht, seine Mannschaften nicht abheben zu lassen.

So kommt es auch wenig überraschend, dass es trotz des Derby-Siegs wohl keinen zusätzlichen trainingsfreien Tag für die LASK-Kicker geben wird. "Sascha Horvath hat mich vorher gefragt, ich brauche 10, 15 Minuten, um das wirken zu lassen, aber eher nein", sagt Kühbauer mit einem schelmischen Grinsen.

Mörec kann Blau-Weiß wenig vorwerfen

Sein Gegenüber, Mitja Mörec, ist nach der Partie freilich deutlich weniger gut gelaunt: "Ich bin extrem enttäuscht. Nicht wegen der Leistung, sondern wegen dem Ergebnis."

Eigentlich habe seine Mannschaft den vorgegeben Matchplan nämlich "fast perfekt umgesetzt, wir hatten viele Umschaltmomente". Er könne seinen Spielern "wenig vorwerfen, außer vielleicht die Phase nach dem Seitenwechsel".

"Eine Aktion hat das Derby entschieden"

In besagter Phase ging der LASK zunächst vermeintlich durch Krystof Danek und dann tatsächlich durch Adeniran in Führung. Speziell letztere Situation wäre zu verteidigen gewesen, hätte Abwehrchef Manuel Maranda einen eigentlich bereits gewonnenen Ball nicht wieder an Assistgeber George Bello verloren.

"Eine Aktion, die wir nicht gut verteidigen, hat das Derby entschieden", konstatiert Mörec.

