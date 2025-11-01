Kühbauers LASK auch im Derby makellos: "Gibt keinen Zusatzpunkt"

Der Kühbauer-Zug rollt und rollt.

Auch in seinem vierten Spiel als zurückgekehrter LASK-Trainer darf Dietmar Kühbauer über einen Zu-Null-Sieg jubeln. Im Linzer Derby behalten die "Athletiker" erstmals seit 30 Jahren auswärts bei Blau-Weiß die Oberhand (Spielbericht>>>).

Damit gelingt den Schwarz-Weißen zumindest vorläufig auch der Sprung in die Top-6. "Aber das bedeutet nicht, dass wir fix oben sind. Es werden noch sehr harte Runden werden, wird müssen jedes Spiel ans Limit gehen und das tun die Jungs im Moment", mahnt Kühbauer gegenüber "Sky".

Er erinnert: "Es gibt auch im Derby keinen Zusatzpunkt."

"Jeder glaubt wieder mehr an sich"

Was der Derby-Sieg aber mit Sicherheit bewirkt, ist, dass die Linzer Mannschaft noch selbstsicherer wird. Für Kühbauer der Schlüssel zum aktuellen Erfolg: "Im Prinzip glaubt jeder wieder mehr an sich, wir arbeiten als Mannschaft wieder zusammen. Das ist sehr wichtig."

In dieser Hinsicht müsse der Burgenländer seiner Mannschaft "ein großes Lob aussprechen".

