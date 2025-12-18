NEWS
Zeugnis: Wie gut war der Austria-Herbst wirklich?
Auf und ab, viel Druck von außen – sportlich reicht es momentan für die Top 6. Die Ansakonferenz verteilt ihr Zeugnis an die Wiener Austria.
Die Austria ist im Herbst so etwas wie die "Wundertüte" ADMIRAL Bundesliga.
Trotz aller Ups und Downs, haben die Veilchen in der letzten Runde vor der Winterpause noch einmal Meister Sturm Graz besiegt.
Was die Ansakonferenz zur Herbstsaison der Wiener Austria zu sagen hat und welche Note die erste Saisonhälfte von Hannes, Harald, Patrick, July, Sebastian und Alex bekommen hat, erfahrt ihr im Herbstzeugnis: