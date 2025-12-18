Zeugnis: Wie gut war der Austria-Herbst wirklich?

Die Austria ist im Herbst so etwas wie die "Wundertüte" ADMIRAL Bundesliga.

Trotz aller Ups und Downs, haben die Veilchen in der letzten Runde vor der Winterpause noch einmal Meister Sturm Graz besiegt.



Was die Ansakonferenz zur Herbstsaison der Wiener Austria zu sagen hat und welche Note die erste Saisonhälfte von Hannes, Harald, Patrick, July, Sebastian und Alex bekommen hat, erfahrt ihr im Herbstzeugnis: