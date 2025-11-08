Marko Raguz: Es geht ja doch noch!

Eine Flanke von Marvin Potzmann, ein Kopfball von Marko Raguz – am 13. Februar 2022 jubelte Trainer Andreas Wieland über das Führungstor des LASK gegen Austria Klagenfurt.

Das ist 1.364 Tage her. Am 8. November 2025 jubelte Stephan Helm, weil Marko Raguz die Austria in der 91. Minute zum 2:1-Heimsieg gegen den GAK schoss.

"Wahnsinn, wenn man das so hört"

Etwas länger als drei Jahre und acht Monate dauerte Raguz' Durststrecke in der Bundesliga.

"Wahnsinn, wenn man das so hört, ist das eine unglaubliche Sache", sagt der 27-Jährige, "ich glaube, ich habe schon wieder ein bisschen vergessen wie das wirklich ist, Tore zu schießen. Das ist wirklich ein richtig geiles Gefühl."

Am Samstagabend ist er ein gefragter Mann in der Generali Arena. Das gesamte Team ist bereits in der FAK-Kabine, muss mit dem Feiern aber warten, weil Raguz von Interview zu Interview gereicht wird. Das hat der Stürmer schon sehr lange nicht mehr erlebt.