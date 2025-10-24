Nach der Pleite gegen Ferencvaros Budapest (zum Spielbericht>>>) gibt es beim FC Red Bull Salzburg personelle Veränderungen.

Wie die Mozartstädter in einer Aussendung mitteilen, steigt Ex-Spieler Zlatko Junuzovic ins Betreuerteam von Chefcoach Thomas Letsch auf. Dort ersetzt der 38-Jährige Co-Trainer Jens Wissing , der den Klub mit sofortiger Wirkung verlässt. Sein Vertrag bei den "Bullen" wurde einvernehmlich aufgelöst.

Junuzovic, der für die Salzburger 123 Mal auf dem Platz stand, soll für die Abstimmung zwischen Profiteam und Akademie zuständig sein und Letsch vorerst bis zur Bestellung einer neuen sportlichen Leitung unterstützen.

"Konnte Erfahrung sammeln"

"Zlatko Junuzovic hat in unserem Klub mittlerweile schon etliche Jahre Erfahrung auf verschiedenen Positionen sammeln können. Wir denken, dass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, ihn ins Betreuerteam unserer Kampfmannschaft zu holen, wo er sein langjähriges, umfangreiches Know-how einbringen kann. Zugleich wollen wir uns bei Jens Wissing für seine Arbeit bedanken und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Weg", so Geschäftsführer Stephan Reiter.

Unter anderem war Junuzovic in der Nachwuchsmannschaft der Salzburger sowie beim FC Liefering als Co-Trainer tätig. Zuletzt arbeitete der 55-fache ÖFB-Teamspieler in der Scouting-Abteilung des FC Red Bull Salzburg.

"Ich freue mich riesig über meine neue Aufgabe und werde alles dafür tun, dass wir mit dem FC Red Bull Salzburg erfolgreich sind. Für mich ist das eine große Chance, auf hohem Niveau zu lernen und zugleich meine Erfahrungen ins Team einzubringen", so der 38-Jährige zu seiner Beförderung.