Aufstiegsfavorit Voitsberg überrollt Kalsdorf

Der Tabellenführer der Regionalliga Mitte siegt deutlich gegen den Dritten.

Aufstiegsfavorit Voitsberg überrollt Kalsdorf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kantersieg für den ASK Voitsberg!

Der Tabellenführer und Aufstiegsfavorit überrollt in der 16. Runde der Regionalliga Mitte den Dritten SC Kalsdorf klar mit 4:0. Damit beträgt der Vorsprung auf die LASK Amateure weiterhin sieben Zähler.

In der prallel stattfindenden Partie zwischen der Zweitvertretung des WAC und dem USV St. Anna siegen die "Jungwölfe" klar mit 3:0.

Drei Punkte für Wiener Sport-Club

In der Regionalliga Ost feiert der Wiener Sport-Club einen knappen Erfolg.

Der WSC bezwingt die Sportunion Mauer mit 1:0, Gloggnitz und die Wiener Viktoria trennen sich 1:1. Damit liegen die Niederösterreicher weiterhin auf Rang zwei, der Sport-Club ist nun 13.

