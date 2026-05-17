Verpatzter Saisonabschluss! Salzburg scheitert auch an Hartberg

Red Bull Salzburg muss am 32. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen. Im eigenen Stadion muss sich das Team 1:3 gegen den TSV Hartberg geschlagen geben.

Die Salzburger finden zu Beginn gut ins Spiel. Hartberg bekommt kaum Luft zum Atmen, steht aber dennoch meist stabil in der Verteidigung. Lainer (5.) und Alajbegovic (11.) scheitern früh. In der 18. Minute bewahrt Hülsmann sein Team nach einem Abschluss von Lainer vor dem Rückstand.

Hartberg kommt daraufhin besser ins Spiel und kann durch Hoffmann in Führung gehen (21.). Die Salzburger Verteidigung lässt dem Torschützen zu viel Platz im Strafraum, somit hat dieser keine Probleme, die flache Hereingabe von Wilfinger unterzubringen.

Salzburg findet keine Lücke, Hartberg effektiv

Die Hausherren sind weiterhin bemüht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, die Gäste bleiben jedoch giftig und warten auf Fehler der Mozartstädter. Auch die Verteidigung steht stabil. Das Team von Daniel Beichler findet keine Lücke, um zu verkürzen.

Stattdessen prüft Kainz in der 42. Minute erneut Schlager. Er probiert es aus rund 20 Metern. Sein Abschluss kann vom Salzburger Schlussmann vorerst zur Ecke geklärt werden. Der anschließende Standard kommt jedoch gefährlich vor das Tor. Die Verteidigung der Mozartstädter bringt den Ball nicht weg und der Ball landet bei Wilfinger, der zum 2:0 über die Linie stochert.

"Bullen" bleiben zu ineffizient

Die "Bullen" sind in der zweiten Hälfte zum Handeln gezwungen und kommen erneut mit viel Schwung auf den Platz zurück. Die Truppe von Manfred Schmid kann aber dem Druck standhalten.

Alajbegovic (46.) und Baidoo (52.) kommen nicht am Tormann der Saison, Hülsmann, vorbei. Auch Konate kann sich wenig später (66.) nach einem schönen Zuspiel von Chase nicht durchsetzen.

Die Gäste kommen kaum mehr vor das gegnerische Tor, bei den Salzburgern fehlt der letzte Pass. Auch bei den Standards bleibt das Team am heutigen Tag völlig ungefährlich, Alajbegovic vergibt zweimal aus aussichtsreicher Position (78.).

Späte Tore im Spiel

Erst in Minute 83 gelingt dem 18-Jährigen der Anschlusstreffer. Nachdem er zu viel Platz vor dem Tor bekommt, kann er seine technische Stärke in seinem letzten Spiel für die "Bullen" ausnutzen.

Nur sechs Minuten später kommt Hartberg zur nahezu einzigen Offensivaktion in Hälfte zwei. Ojukwu bringt den Ball flach zur Mitte, dort wartet Kovacevic, der zum dritten Tor für sein Team trifft. Ein weiterer Treffer von Lainer wird aufgrund eines Handspiels nicht gegeben (90+3.).

Salzburg unterliegt damit auch im letzten Spiel der Saison 1:3 gegen den TSV Hartberg. In der Tabelle bleiben die Mozartstädter dank eines Siegs von Sturm gegen Rapid und einer Niederlage der Wiener Austria auf dem dritten Tabellenplatz.

Somit wird sich Salzburg in der UEFA-Europa-League-Qualifikation beweisen müssen. Für die Gäste bleibt es beim sechsten Rang.