Hartberg gewinnt Test gegen tschechischen Erstligisten

Drittes Testspiel, dritter Sieg.

Der TSV Hartberg setzt ich im Rahmen des Trainingslagers in Schwanenstadt gegen Slovan Liberec mit 1:0 durch.

Das einzige Tor gegen den tschechischen Erstligisten erzielt Marco Hoffmann nach schöner Vorarbeit von Jed Drew in der zehnten Minute.

Zuvor waren die Oststeirer gegen Stiwoll (12:0) und Oberwart (3:0) erfolgreich.

In drei Tagen folgt für die Schmid-Truppe eines von mehreren Highlights. Es geht gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad (in Windischgarsten), danach trifft man auf First Vienna (18.7.) und Leicester City (19.7.).

Pflichtspielauftakt ist am 26. Juli im ÖFB-Cup gegen SV Lafnitz.

Aufstellung TSV Hartberg : Helac (46./Maric) - Coulibaly (Testspieler), Diarra (46./Kainz), Drew (46./Mijic), Heil (46./Bratschko), Hennig (46./Kovacevic), Hoffmann (60./Korherr), Markus (46./Karner), Prokop (46./Halwachs), Spendlhofer, Wilfinger (46./Gölles)