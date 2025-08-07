Suche
    Gesundheitliche Gründe: Kult-Experte Alfred Tatar hört auf

    Nach einem Jahrzehnt verabschiedet sich der unkonventionelle Sky-Experte aus dem Fernsehen.

    Gesundheitliche Gründe: Kult-Experte Alfred Tatar hört auf Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Alfred Tatar beendet seine Tätigkeit als TV-Experte bei Sky Sport Austria.

    Das gibt Tatar in einer persönlichen Mitteilung bekannt, die der Sender auf seiner Website veröffentlicht. 

    Grund für das Aus sind gesundheitliche Probleme, die Tatar beim Sprechen behindern. "Ein Umstand, den ich dem Publikum nicht länger zumuten will. Vor allem nach der letzten Sendung tauchten viele unnötige Spekulationen zu meiner Person im Internet auf, denen ich mit dieser Veröffentlichung ein Ende bereiten möchte", so Tatar, der zehn Jahre lang als Experte bei Sky fungierte.

    Tatar: "Ich bitte, auf meine Probleme Rücksicht zu nehmen"

    Der morgen 62-Jahre alt werdende Tatar bedankte sich bei Sky und dem TV-Publikum "für die große Aufmerksamkeit um meine Person, die ich auch in vielen persönlichen Begegnungen spüren durfte. Ich bitte die Menschen, auf meine Probleme Rücksicht zu nehmen, aber mich nicht abzuschreiben."

    Uwe König, bei Sky Vice President Sports Editorial, dankte Tatar für die jahrelange Zusammenarbeit und strich heraus, dass es dem "Kult-Experten" gelungen sei, "mit unkonventionellen, humorvollen Zugängen für erleuchtende und unvergessliche TV-Momente zu sorgen."

    Tatar bleibt dem Sender weiterhin als Online-Experte erhalten, wo er auch weiter als Bundesliga-Orakel fungieren wird. 

