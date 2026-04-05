Wechselt Hartberg-Kapitän? "Ist die letzte Chance"

Jürgen Heils märchenhafte Geschichte beim TSV Hartberg könnte im kommenden Sommer nach elf Jahren enden.

Der Vertrag des Kapitäns, der mit dem TSV aus der Regionalliga in die Bundesliga marschierte, läuft aus. Hartberg will unbedingt verlängern, der Steirer selbst zögert.

"Es ist kein 'Nein' gegen Hartberg. Ich bin jetzt 29, wenn ich noch etwas machen will in der Fußballwelt, ist das die letzte Chance", erklärt Heil gegenüber "Sky".

"Werde das nicht für irgendwas aufgeben"

In Hartberg würde ihm ein mehrjähriger Vertrag sowie weiterhin große Wertschätzung winken. "Ich werde das nicht für irgendetwas aufgeben", betont Heil. "Aber sollte etwas möglich sein, werde ich es probieren."

Laut "Sky" soll die Wiener Austria am polyvalenten Mittelfeldmann interessiert sein. Heil selbst erklärt hingegen: "Es gibt Ligen, von denen man als Kind träumt."

Grundsätzlich würde er "nichts ausschließen. Wenn es eine Aufgabe gibt, die mich reizt, werde ich es machen, und sonst in Hartberg bleiben", so der ehrliche Routinier.

Komposch vor Verlängerung

Besser sieht es in Hartberg mit einer Verlängerung von Paul Komposch aus, dem im Vorsommer ein Wechsel verwehrt wurde und der sich mitten in Vertragsstreitigkeiten mit dem TSV das Kreuzband riss.

"Wir nähern uns an, dass wir eine Verlängerung zustande bringen", verrät Obmann Erich Korherr.