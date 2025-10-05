GAK-Profi erstmals für Nationalteam nominiert

GAK-Profi Jacob Italiano ist erstmals für die australische Nationalmannschaft nominiert worden.

Der 24-Jährige stand zunächst nur auf der Abrufliste, wurde aber nach dem Bundesligaspiel gegen den WAC (Spielbericht hier nachlesen >>>) darüber informiert, dass er im Aufgebot steht. Das berichtet "Sky Sport Austria".

Australien ist bereits für die WM 2026 qualifiziert und nimmt im Jänner auch am Asiencup teil.

Der Hartberger Jed Drew und Rapid-Neuzugang Marco Tilio stehen hingegen nicht im Aufgebot.

So teuer sind die Bundesliga-Trikots in der Saison 2025/26