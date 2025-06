Der GAK hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung ein 2:2 gegen den rumänischen Erstligisten CFR Cluj geholt.

Die Grazer geraten in Windischgarsten in der 12. Minute durch einen Fehler in der Defensive beim Herausspielen früh in Rückstand, kommen aber nur zehn Minuten später durch einen Kopfball von Jano zurück.

Im zweiten Durchgang rotiert Coach Ferdinand Feldhofer seine gesamte Mannschaft durch, Satin bringt den GAK in der 50. Minute in Führung, wenig später stellt Cluj per Elfmeter wieder auf Unentschieden, bei dem es dann auch bleibt.

Zum Auftakt der Sommervorbereitung hatten die "Rotjacken" mit 2:0 gegen Landesligisten Ilzer SV gewonnen. Nächster Testgegner ist am 1. Juli der FK Vojvodina aus Serbien, gespielt wird in Bad Tatzmannsdorf.