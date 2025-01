Holt der GAK im Winter einen Ex-Poms-Schützling?

Bislang stockt es noch beim GAK in Sachen Neuzugänge.

Mit einigen Namen werden die Grazer schon seit Wochen in Verbindung gebracht. So sucht der aktuelle Tabellenelfte allen voran nach Verstärkungen für den hinteren Mannschaftsteil.

Neben Abwehrspielern, wie Ex-Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer dürfte nun auch ein Torhüter in den Fokus des Bundesliga-Aufsteigers gerückt sein.

Acht weiße Westen in neun Ligaspielen unter Poms

Denn wie die "Kleine Zeitung" wissen will, ist der GAK an Tormann Florian Wiegele dran. Der 25-jährige Österreicher kennt GAK-Cheftrainer Rene Poms bereits aus der gemeinsamen Zeit beim DSV Leoben.

In LigaZwa zeigte der Keeper unter Poms brutal starke Werte. Nur einmal spielte Wiegele unter dem heutigen GAK-Coach nicht zu Null in der 2. Liga - das macht acht Zu-Null-Spiele in neun Matches.

Von einer ähnlich guten Quote können die Grazer in der bisherigen Spielzeit nur träumen. Überhaupt gelangen in dieser Bundesliga-Saison nur zwei Weiße Westen - bei den 0:0-Partien gegen die WSG und Salzburg.

Kirchmayr vor Wechsel

Wiegele kommt bei seinem neuen Klub Viktoria Pilsen hingegen überhaupt nicht im Zug. Für die erste Mannschaft des tschechischen Klubs absolvierte der Keeper noch kein Ligaspiel.

Beim GAK könnte Wiegele im Tormann-Team den Platz von Juri Kirchmayr einnehmen, der in die 2. Liga zum ASK Voitsberg verliehen werden soll.

