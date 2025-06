Das ist der Bundesliga-Spielplan für die Saison 2025/26

Am ersten August-Wochenende startet die Saison 2025/26 der ADMIRAL Bundesliga.

Seit Freitag steht auch fest, welche Partie den Anfang macht. Meister Sturm Graz gastiert am 1. Ausgut (20:30 Uhr) im ersten Spiel der neuen Saison beim LASK.

Weiters kommt es in der ersten Runde zu den Duellen Blau-Weiß Linz gegen Rapid und GAK gegen Austria Wien. Aufsteiger SV Ried trifft am ersten Spieltag zuhause auf Red Bull Salzburg. Weiters empfängt der WAC den SCR Altach und die WSG Tirol trifft auf Hartberg.

Hier der Spielplan zum Downloaden >>>

Erstes Wiener Derby im September

Am zweiten Spieltag kommt es in Graz dann zum Kracher zwischen Sturm Graz und Rapid. Das erste Wiener Derby findet am letzten September-Wochenende in Wien-Hütteldorf statt. Das Rückspiel am Verteilerkreis steigt Mitte Februar.

Das erste Grazer Derby findet am 30. August statt. Das erste Linzer Derby steigt am 7. Spieltag in der Raiffeisen Arena. Eine Woche davor kommt es zum OÖ-Derby zwischen dem LASK und Aufsteiger Ried.

Im Herbst gehen 17 Runden über die Bühne, im Frühjahr 15. Nach der 22. Runde kommt es wieder zur Punkteteilung und der Unterteilung der Liga in Meistergruppe und Qualifikationsgruppe. Dazu kommen die drei Playoff-Partien.

