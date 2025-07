Fix! Blau-Weiß Linz rüstet eigenes Stadion auf

Bauliche Veränderungen wird es in den kommenden Wochen im Hofmann Personal Stadion, der Heimstätte des FC Blau-Weiß Linz, geben.

Mit der Umrüstung des Heim- und Auswärtssektors per Metallklappkonstruktion besteht für die Blau-Weißen künftig die Möglichkeit, beide Sektoren sowohl als Stehplatz- als auch als Sitzplatztribüne zu verwenden.

Dadurch sind künftig internationale Qualifikations- und Playoffspiele in der Heimstätte der Stahlstädter möglich.

Sitzplatzzahl wird deutlich erhöht

"Mit dem Hofmann Personal Stadion wurde die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung des FC Blau-Weiß Linz, mit dem Ziel, ein etablierter, mittelständischer Bundesligist zu werden, geschaffen. Die Umrüstung auf eine flexible Stehplatz- und Sitzplatzkonstruktion im Hofmann Personal Stadion ist ein weiterer Beleg für die dynamische Weiterentwicklung und das enorme Wachstum des Klubs."

"Mit einem Kategorie 3 Stadion wären, bei aller Demut und Bescheidenheit, irgendwann in Zukunft auch internationale UEFA-Heimspiele möglich und mit der höheren Sitzplatzkapazität eine weitere Attraktivierung für beispielsweise U21 Nationalteam- wie auch Frauennationalteamspiele. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Stadt Linz und das Land Oberösterreich für die Zusammenarbeit und gemeinsame Umsetzung", freut sich Christoph Peschek, Geschäftsführer der Blau-Weißen.

Durch den Umbau wird die Kapazität der Sitzplätze von 2.800 auf 4.650 erhöht. Mit der Umrüstung wurde bereits begonnen.

