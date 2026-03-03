TSV Hartberg mit Freikarten-Aktion beim Grunddurchgangs-Finale

Nach dem erstmaligen Punktgewinn beim FC Red Bull Salzburg (0:0) trifft der TSV Hartberg zum Abschluss des Grunddurchgangs daheim auf den FC Blau-Weiß Linz.

Bei den Oststeirern steht das Spiel unter dem Motto "Mit deinem Verein zur Bundesliga!". Die Hartberger laden alle Vereine ein, am Sonntag gegen die Oberösterreicher kostenlos ins Stadion zu kommen.

"Egal ob Sport-, Musik- oder Kulturverein. Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Meldet euch gerne bei uns!", schreibt der TSV in den sozialen Medien.

Hartberg reicht ein Remis gegen Blau-Weiß, um das Ticket für die Meistergruppe zu lösen.