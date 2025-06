Ex-Austria-Trainer Coordes nach langer Krankheit verstorben

Egon Coordes ist im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit bereits am Dienstag in seinem Haus in Memmingen gestorben.

Der Deutsche war zwischen Juli 1994 und Ende Juni 1995 eine Saison lang Trainer der Wiener Austria. Bekannt wurde Coordes vor allem als Co-Trainer des FC Bayern München:

An der Seite von Udo Lattek und Jupp Heynckes gewann er 1985, 1986, 1989 und 1990 insgesamt vier deutsche Meisterschaften.

Über 150 Partien in der Deutschen Bundesliga

1997 holte ihn der deutsche Rekordmeister als Assistent von Giovanni Trapattoni zurück. 2011 und 2012 arbeitete Coordes noch einmal im Trainerstab von Heynckes.

Weniger erfolgreich verliefen Coordes' Cheftrainer-Stationen in Deutschland, beim VfB Stuttgart (1986/87), Hamburger SV (1992) und bei Hannover 96 (1995/96) musste er jeweils vorzeitig gehen.

Mit der Austria belegte er in der Saison 1994/95 Rang vier, danach gab es keine Einigung bezüglich eines Verbleibs. Als Kicker hatte er 157 Bundesligaspiele für Werder Bremen und Stuttgart bestritten.