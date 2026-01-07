NEWS

Sturm verstärkt sein Trainerteam

Mit Christoph Kappel engagieren die Grazer einen neuen Spielanalysten.

Sturm verstärkt sein Trainerteam Foto: © SK Sturm Graz
Sturm Graz gibt am Mittwochabend eine personelle Veränderung im Analysten-Team bekannt.

Spielanalyst Michael Türl wird den Klub in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Christoph Kappel ersetzt ihn mit sofortiger Wirkung.

Der 38-jährige Kappel ist Inhaber der UEFA-A-Lizenz und arbeitete unter anderem bereits beim SSV Ulm 1846, dem FC Red Bull Salzburg oder beim FC Ingolstadt.

Parensen von Neuzugang überzeugt

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt: "Ich möchte mich bei Michael Türl für die gute Arbeit in den vergangenen Monaten bedanken und wünsche ihm für den weiteren beruflichen Weg alles Gute."

"Wir freuen uns, die Position des Spielanalysten mit Christoph Kappel besetzen zu können. Christoph ist bestens mit unserer Spielidee vertraut, kann bereits einiges an Erfahrung nachweisen und passt menschlich hervorragend in unser Team. Wir freuen uns, dass er uns ab sofort mit seiner Expertise unterstützt", so Parensen weiter.

