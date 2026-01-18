FC Basel FC Basel FCB
FC Sion FC Sion SIO
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
  • Flavius Daniliuc
  • Liam Scott Chipperfield
NEWS

Daniliuc-Treffer reicht Basel nicht zum Sieg

Xherdan Shaqiri bereitet das zweite Ligator des ÖFB-Legionärs vor. Der frühe Treffer reicht aber nicht für drei Punkte.

Daniliuc-Treffer reicht Basel nicht zum Sieg Foto: © GETTY
Kommentare

Flavius Daniliuc netzt zum dritten Mal in dieser Pflichtspiel-Saison!

Am 20. Spieltag der Schweizer Super League bringt der ÖFB-Legionär seinen FC Basel gegen den FC Sion früh in Führung. Trotzdem kommt der einstige Serienmeister nicht über ein 1:1 hinaus.

Schon nach drei Minuten versenkt Daniliuc eine Freistoßflanke von Basel-Star Xherdan Shaqiri mit dem Fuß zum 1:0 (4.). Es ist sein zweiter Liga-Treffer, ein weiteres Tor erzielte er in der UEFA Europa League.

Die Gastgeber kontrollieren das Spielgeschehen allerdings nur phasenweise.

Chipperfield schockt Basel mit dem Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel erhöht Sion den Druck merklich. Die Gäste, die insgesamt sogar mehr Schüsse abgeben als Basel (12 zu 10), belohnen sich für ihren unermüdlichen Einsatz.

Liam Scott Chipperfield trifft nach einem Zuspiel von Rilind Nivokazi zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich - ein Schock für die Basler Anhänger und die verdiente Belohnung für einen mutigen Auftritt der Sittener.

Am Ende steht ein Ergebnis, das Basel im Kampf um die Tabellenspitze kostbare Punkte kostet und den Rückstand auf den überraschenden Tabellenführer FC Thun auf zehn Punkte anwachsen lässt.

