Offiziell! Diese Frau wird Rapids neue Wirtschaftschefin

Nun ist es fix!

Beim SK Rapid wird erstmals eine Frau das Amt der Geschäftsführerin Wirtschaft bekleiden. Daniela Bauer wird beim Tabellenfünften der abgelaufenen Bundesliga-Saison ab 1. September die Nachfolge von Marcus Knipping antreten.

Nachdem Grün-Weiß mit der Verpflichtung von Neo-Coach Peter Stöger, Co Thomas Sageder und der Verlängerung mit Sportdirektor Markus Katzer bereits die Weichen in Richtung Zukunft gestellt hat, ist damit die nächste wichtige Personalfrage geklärt.

Die "Krone" berichtete bereits am Freitagmorgen von der Entscheidung.

Früher Wintersport-Ass, heute Top-Managerin

Die 39-jährige Niederösterreicherin weist eine interessante Vita auf - als Freestyle-Skifahrerin ging Bauer für Österreich einst im Weltcup an den Start, danach schlug sie eine Sportmanagement-Karriere ein.

Nach Studium in Krems, Australien und den USA landete sie über Red Bulls Marketingabteilung im Fußball - ab 2018 bekleidete sie bei der DFL (Deutsche Fußball-Liga) das Amt der "Head of Digital Partnership und Marketing".

Aktuell ist Bauer als "Global Head of Partnership & Sponsoring" bei der Allianz in München tätig. Im Rahmen ihrer Arbeit bei dem Versicherungs-Riesen wurde sie unter die "Top 30 female leaders" in der Sportwirtschaft gewählt.

Bauer forcierte zuletzt eine langfristige Vertragsverlängerung mit dem FC Bayern München, arbeitete zudem federführend an den "Stadion-Filialen" in London, Turin, Nizza oder Sydney mit.

Bauer gilt als absolute Sponsoring-Spezialistin und soll beim SK Rapid "neue Türen öffnen".

Bauer: Rapid "Klub mit großer Strahlkraft"

Rapid-Präsident Alexander Wrabetz gibt sich von der künftigen Wirtschaftschefin überzeugt:

"Wir haben uns für diese Personalentscheidung die notwendige Zeit genommen und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Daniela Bauer. Ihr Hauptaugenmerk soll wie angekündigt in den Bereichen Marketing & Sales liegen, sie ist weit über die österreichischen Landesgrenzen vernetzt. Zudem bin ich überzeugt, dass sie menschlich sehr gut in das engagierte Team auf der Geschäftsstelle passen und auch mit ihren Geschäftsführerkollegen Steffen Hofmann und Markus Katzer ein gutes Team bilden wird."

Bauer selbst blickt der neuen Aufgabe mit viel Tatendrang und Vorfreude entgegen: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim SK Rapid und die Rückkehr in meine alte und neue Heimat. Rapid ist nicht nur ein traditionsreicher Klub mit großer Strahlkraft, sondern auch ein Verein mit Potenzial für Weiterentwicklung. Gemeinsam mit dem Team möchte ich dazu beitragen, die wirtschaftliche Basis des Vereins nachhaltig zu stärken. Es ist mir eine große Ehre, künftig Teil der Rapid-Familie zu sein."