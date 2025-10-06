Das sind die Gewinner:innen der Bruno Gala 2025

Die 29. Bruno Gala würdigt auch heuer wieder Spieler:innen, Trainer und Funkti onäre in insgesamt 15 Kategorien.

Auf der Gästeliste der diesjährigen Bruno-Gala finden sich viele prominente Namen, darunter etwa Hans Krankl, Toni Polster, Anton Pfeffer, Guido Burgstaller , Ralph Hasenhüttl, Alexander Schriebl oder Brigitte Annerl.



Seit 1997 wird der Bruno vergeben. Die Sieger:innen werden von aktiven Spielerinnen und Spielern gewählt.

Kiteishvili gewinnt zum zweiten Mal in Folge

Zum Spieler der Saison wird zum zweiten Mal in Folge Otar Kiteishvili von Meister Sturm Graz gekürt . Er kann sich gegen Torschützenkönig Ronivaldo und Ex-Austria Spieler Dominik Fitz durchsetzen.

Spielerin der Saison ist Verena Volkmer vom FK Austria Wien . Die Ex-Kapitänin der Austria setzt sich gegen Sophie Hillebrand und Magdalena Rukavina durch. Im Sommer hat sie ihre Karriere beendet.

Einen besonders bewegenden Moment markiert die Verleihung des Ehrenpreises an Guido Burgstaller.

Der langjährige Bundesliga - Torjäger und ehemalige Natio nalspieler hatte nach einem schweren Unfall im Frühjahr sein Karriereende bekanntgegeben und wurde für seine Verdienste um den österreichischen Fußball geehrt.

Die Preisträger:innen der Bruno Gala 2025 im Überblick

Spieler der Saison Admiral Bundesliga: Otar Kiteishvili

Spieler der Saison Admiral 2. Liga: Mark Grosse

Tormann der Saison: Nikolas Polster

Schiedsrichter der Saison: Walter Altmann

Trainer der Saison: Dietmar Kühbauer

Legionär der Saison: Marko Arnautovic

Mannschaft der Saison: Wolfsberger AC

Ehrenpreis: Guido Burgstaller

Spielerin der Saison: Verena Volkmer

Legionärin der Saison: Sarah Zadrazil

Frauenmannschaft der Saison: FK Austria Wien

Amateurspieler der Saison: Christian Krenn

Amateurmannschaft der Saison: SC Marchtrenk & Union Putzleinsdorf