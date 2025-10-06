Suche
    Das sind die Gewinner:innen der Bruno Gala 2025

    Bei der 29. Bruno Gala wurden die herausragendsten Akteur:innen des österreichischen Fußballs geehrt.

    Die 29. Bruno Gala würdigt auch heuer wieder Spieler:innen, Trainer und Funktionäre in insgesamt 15 Kategorien.
     
    Auf der Gästeliste der diesjährigen Bruno-Gala finden sich viele prominente Namen, darunter etwa Hans Krankl, Toni Polster, Anton Pfeffer, Guido Burgstaller, Ralph Hasenhüttl, Alexander Schriebl oder Brigitte Annerl.

    Seit 1997 wird der Bruno vergeben. Die Sieger:innen werden von aktiven Spielerinnen und Spielern gewählt.

    Kiteishvili gewinnt zum zweiten Mal in Folge

    Zum Spieler der Saison wird zum zweiten Mal in Folge Otar Kiteishvili von Meister Sturm Graz gekürt. Er kann sich gegen Torschützenkönig Ronivaldo und Ex-Austria Spieler Dominik Fitz durchsetzen. 
     
    Spielerin der Saison ist Verena Volkmer vom FK Austria Wien. Die Ex-Kapitänin der Austria setzt sich gegen Sophie Hillebrand und Magdalena Rukavina durch. Im Sommer hat sie ihre Karriere beendet.
     
    Einen besonders bewegenden Moment markiert die Verleihung des Ehrenpreises an Guido Burgstaller.
     
    Der langjährige Bundesliga-Torjäger und ehemalige Nationalspieler hatte nach einem schweren Unfall im Frühjahr sein Karriereende bekanntgegeben und wurde für seine Verdienste um den österreichischen Fußball geehrt.
     

    Die Preisträger:innen der Bruno Gala 2025 im Überblick

    Spieler der Saison Admiral Bundesliga: Otar Kiteishvili
     
    Spieler der Saison Admiral 2. Liga: Mark Grosse
     
    Tormann der Saison: Nikolas Polster
     
    Schiedsrichter der Saison: Walter Altmann
     
    Trainer der Saison: Dietmar Kühbauer
     
    Legionär der Saison: Marko Arnautovic
     
    Mannschaft der Saison: Wolfsberger AC
     
    Ehrenpreis: Guido Burgstaller
     
    Spielerin der Saison: Verena Volkmer
     
    Legionärin der Saison: Sarah Zadrazil
     
    Frauenmannschaft der Saison: FK Austria Wien
     
    Amateurspieler der Saison: Christian Krenn
     
    Amateurmannschaft der Saison: SC Marchtrenk & Union Putzleinsdorf
     
    Traumtor der Saison: Bendeguz Bolla
     
    Torjägerkrone: Ronivaldo Bernardo Sales
     
    Durch den Abend führten die Moderator:innen Kathi Bellowitsch und Ex-Profi Marko Stankovic. Musikalisches Highlight war der Live-Act von Amadeus-Preisträger Rian, der für stimmungsvolle Momente sorgte. 

