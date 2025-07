BW Linz trotzt serbischem Topklub bei Mörec-Debüt Remis ab

Blau-Weiß Linz holt gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad in Windischgarsten ein Test-Remis.

Schon in der ersten Spielhälfte spielt Blau-Weiß, wo Neo-Coach Mitja Mörec erstmals an der Seitenlinie steht, durchaus gefällig mit und kommt auch zur einen oder anderen Chance. Vor allem Neuzugang Maier sticht dabei heraus.

Seidl trifft sogar, sein Treffer wird aber wegen Abseits nicht anerkannt. Briedl scheitert an der Stange.

Der Torschützenkönig tritt

Das erste Tor machen die Serben: Milson trifft sehenswert (29.). Mit diesem Spielstand geht es auch in die Pause. In Hälfte zwei kann die Mörec-Ef ausgleichen. Nach einem Freistoß verlängert Maranda den Ball ins Tor (63.).

Die Stahlstädter drehen die Partie dann sogar: Nach einer flachen Hereingabe von Maier vollendet Ronivaldo im Rutschen zum 2:1 (76.). Dabei bleibt es aber nicht lang: Duarte gleicht kurz darauf aus (79.).

Dabei bleibt es am Ende auch. Der nächste Test der Linzer steigt am kommenden Samstag in Wels gegen Fortuna Düsseldorf (19:30 Uhr).

Aufstellung BW Linz: Baier (45' Oelz)- Bakatukanda (45' Varesi-Strauß) - Maranda - Pasic (73' Dantas) - Pirkl (45' Soares) - Briedl (73' Gerstmayer) – Wähling - Anderson (63' Wetschka) - Seidl (63' Knollmüller) - Maier - Huskovic (63' Ronivaldo)