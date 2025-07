BW Linz fährt Testspielsieg gegen Fortuna Düsseldorf ein

Der FC Blau-Weiß Linz dreht am Samstagabend einen 0:1-Rückstand gegen Fortuna Düsseldorf in einen 3:1-Testspielerfolg.

Zunächst geht der deutsche Zweitligist in Wels durch Vermeij in Führung (14.). Doch noch vor der Pause gleicht Routinier Ronivaldo für die Blau-Weißen aus (33.).

In der zweiten Hälfte nutzt Seidl einen Tormannfehler und dreht das Spiel zugunsten der Linzer. (60.) Goiginger stellt fünf Minuten später auf 3:1 (65.).

Saisoneröffnung gegen Ipswich Town

"Düsseldorf ist zu einigen Chancen gekommen, aber ich muss unser Team loben, wir haben das defensiv stark gelöst. In manchen Situationen haben wir unsere Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt, aber nach hohen Ballgewinnen konnten wir drei Tore erzielen. Aus meiner Sicht war das ein verdienter Sieg, besonders nach den letzten zehn intensiven Tagen und drei Testspielen. Die Belastung war hoch, aber die Spieler haben Charakter gezeigt und über 90 Minuten eine starke Leistung gebracht", resümiert Cheftrainer Mitja Mörec.

Für Blau-Weiß war es das vierte Testspiel der Sommer-Vorbereitung. Nach einem 6:0-Sieg gegen eine Bezirksauswahl aus Perg setzte es gegen Slavia Prag eine knappe Niederlage (0:1), gegen Roter Stern Belgrad gab es in der Folge ein 2:2-Remis.

Am Samstag in einer Woche steigt im Hofmann Personal Stadion das Saisoneröffnungsspiel gegen Ipswich Town, am Tag darauf steht noch eine Partie gegen Donau Linz auf dem Programm. In Runde eins des UNIQA ÖFB Cups geht es für die Linzer gegen den SK Treibach.

Hofleitner trifft gleich für den GAK

Der GAK testet am Samstag zweimal: Gegen den Landesligisten SV Lebring und Zweitliga-Klub ASK Voitsberg wird jeweils 60 Minuten gespielt. Die Partie gegen Lebring endet torlos, von Voitsberg trennen sich die Grazer mit 1:1. Neuzugang Hofleitner erzielt den Treffer der "Rotjacken".

Voitsberg und Lebring spielen ebenfalls gegeneinander, der Zweitligist geht mit 5:2 als Sieger vom Feld.

Auch der SCR Altach ist am Samstag im Testspiel-Einsatz. Die Vorarlberger besiegen den Schweizer Erstliga-Klub FC Luzern mit 3:1. Erkin Yalcin erzielt einen Doppelpack.

Zweitligist FAC muss sich mit 1:3 gegen Bihor (2. Liga Rumänien) geschlagen geben. Der SKN St. Pölten und SV Großweikersdorf spielen 1:1.