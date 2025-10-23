Bundesliga präsentiert Rahmenterminplan für 2026/27

Cup-Finale erneut am 1. Mai
Diese erstreckt sich schließlich nach der achten Runde, die am Wochenende des 18. bis 20. September gespielt wird, bis hin zur Fortsetzung des Ligabetriebs am 9. Oktober.
Die zweite findet nach Runde 13 (6. bis 8. November) statt und wird wie gewohnt zwei Wochen andauern. Die Winterpause beginnt nach dem 13. Dezember und dauert bis 5. Februar, ehe die Frühjahrs-Saison beginnt.
Das Cup-Finale findet erneut am 1. Mai statt, letzter Spieltag in der Bundesliga, sowie in LigaZwa, ist das Wochenende vom 21. bis 23. Mai.