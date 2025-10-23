Bundesliga präsentiert Rahmenterminplan für 2026/27

Der Rahmenterminplan der Bundesliga für die Saison 2026/27 steht fest!

Wie gewohnt wird die Saison des Oberhauses Ende Juli beziehungsweise Anfang August eröffnet, das Auftaktspiel findet am Freitag, dem 31. Juli 2026 statt. Eine Woche davor startet traditionell die erste Runde des ÖFB Cups.

Eine große Neuerung gibt es hingegen bei den Länderspielpausen. Sind es in der laufenden Herbstsaison noch drei, werden diese auf zwei reduziert, wobei jene im September auf drei Wochen erweitert wird und so zwei spielfreie Wochenenden in der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga enthält.