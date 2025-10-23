NEWS

Bundesliga präsentiert Rahmenterminplan für 2026/27

Die Bundesliga startet Ende Juli in die neue Saison. Bereits zuvor wird traditionell mit der ersten Runde des ÖFB Cups eröffnet. Eine große Neuerung gibt es bei den Länderspielpausen.

Der Rahmenterminplan der Bundesliga für die Saison 2026/27 steht fest!

Wie gewohnt wird die Saison des Oberhauses Ende Juli beziehungsweise Anfang August eröffnet, das Auftaktspiel findet am Freitag, dem 31. Juli 2026 statt. Eine Woche davor startet traditionell die erste Runde des ÖFB Cups.

Eine große Neuerung gibt es hingegen bei den Länderspielpausen. Sind es in der laufenden Herbstsaison noch drei, werden diese auf zwei reduziert, wobei jene im September auf drei Wochen erweitert wird und so zwei spielfreie Wochenenden in der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga enthält.

Cup-Finale erneut am 1. Mai

Diese erstreckt sich schließlich nach der achten Runde, die am Wochenende des 18. bis 20. September gespielt wird, bis hin zur Fortsetzung des Ligabetriebs am 9. Oktober.

Die zweite findet nach Runde 13 (6. bis 8. November) statt und wird wie gewohnt zwei Wochen andauern. Die Winterpause beginnt nach dem 13. Dezember und dauert bis 5. Februar, ehe die Frühjahrs-Saison beginnt.

Das Cup-Finale findet erneut am 1. Mai statt, letzter Spieltag in der Bundesliga, sowie in LigaZwa, ist das Wochenende vom 21. bis 23. Mai.

