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Buhlen österreichische Topklubs um Goalie aus russischer Liga?

Der Torhüter kam bereits drei Mal in der ADMIRAL Bundesliga zum Zug, folgen weitere Einsätze?

Buhlen österreichische Topklubs um Goalie aus russischer Liga? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Hidajet Hankic (31) startete seine Profikarriere in Österreich. Der gebürtige Schwarzacher, der einst sogar in Bosniens Nationalteam berufen wurde, steht mittlerweile in der russischen Liga bei FK Rostov unter Vertrag.

Dort spielt er allerdings kaum mehr eine Rolle, teilweise stand er in der laufenden Saison nicht einmal im Kader. Seit seinem Wechsel 2024 verbucht der Goalie gerade einmal zwei Ligaeinsätze.

Im Sommer läuft sein Vertrag aus. Laut eines Berichts von "RPL Sky" auf "X" wird er den Klub dann auch verlassen.

Türkei-Deal abgelehnt

Eine Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga sei demnach ein Thema. Führende Bundesliga-Klubs sollen Interesse zeigen.

Im Winter sei es beinahe zu einem Wechsel zu Atromitos Athen gekommen, vergangenen Sommer habe der Schlussmann eine Offerte vom türkischen Zweitligisten Serik Spor abgelehnt.

Hankic bestritt 2018/19 drei Bundesliga-Einsätze für Wacker Innsbruck. In der ADMIRAL 2. Liga lief er zwischen 2015 und 2018 77 Mal für Austria Salzburg, Blau-Weiß Linz und Wacker Innsbruck auf. Vor seinem Engagement in Russland spielte er in Rumänien und Bulgarien.

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