Blau-Weiß Linz siegt im ersten Test souverän

Der FC Blau-Weiß Linz gewinnt den ersten Test in der Vorbereitung auf die neue Saison ohne Probleme.

Die Mannschaft von Interimstrainer Andreas Gahleitner gewinnt in Mitterkirchen gegen eine Bezirksauswahl aus Perg klar mit 6:0.

Schon zur Pause führen die Stahlstädter dank Treffern von Seidl (5., 26.) Pirkl (10.) und Neuzugang Maier (39.) mit 4:0. Nach der Pause legen Briedl (70.) und Kapitän Varesi-Strauß (vorm. Strauß/81.) nach.

Interimscoach zufrieden

"Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet, hatten sehr gute Abläufe, viele Torchancen und haben dann nach zehn Minuten bereits mit 2:0 geführt. Auch die neuen Spieler haben sich schon sehr gut integriert und in das Spiel eingefügt. Klar ist noch nicht alles so, wie es schlussendlich sein soll. Aber alles in allem war es ein sehr guter Test, mit dem wir sehr zufrieden sind", resümiert Interimstrainer Gahleitner.



Aufstellung 1. Halbzeit: Baier - Bakatukanda - Maranda - Wetschka - Pirkl - Gerstmayer - Pasic - Soares - Maier - Seidl - Ronivaldo



Aufstellung 2. Halbzeit: Oelz - Moormann - Dantas - Varesi-Strauß - Midzic* - Briedl - Music*- Anderson - Wähling - Knollmüller - Altmüller*



*Blau-Weiß Linz Amateure