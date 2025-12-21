Michael Köllner ist neuer Trainer des FC Blau-Weiß Linz.

Die Stahlstädter verpflichten den 55-jährigen Deutschen bis zum Ende der laufenden Saison in der ADMIRAL Bundesliga. Im Falle eines Klassenerhalts verlängert sich der Kontrakt automatisch für die Folgesaison.

Aktuell ist Köllner Vorsitzender des "Bundes Deutscher Fußballlehrer" der Verbandsgruppe Bayern. Zuletzt war er Cheftrainer beim FC Ingolstadt, wo er von April 2023 bis Mai 2024 tätig war.

Zuvor prägte er über mehrere Jahre den TSV 1860 München und stand dort von November 2019 bis Jänner 2023 in insgesamt 133 Pflichtspielen an der Seitenlinie. In der Saison 2021/22 wurde der Aufstieg in die 2. Bundesliga nur knapp verpasst.

Während seiner Tätigkeit bei 1860 München erhielt er die Auszeichnung als Trainer der Saison der 3. deutschen Liga (2020/21).

Auch in Nürnberg gut bekannt

Seine größten Erfolge feierte Köllner beim 1. FC Nürnberg: Nach seiner Tätigkeit als Leiter der Nachwuchsabteilung führte er den Klub zunächst als Interimstrainer und anschließend als Cheftrainer. In der Saison 2017/18 gelang ihm mit dem Club der Aufstieg in die deutsche Bundesliga.

Weiters verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der Nachwuchsarbeit, so war er beispielsweise von 2002 bis 2014 DFB-Koordinator für Talentförderung.

Seit 2001 ist Köllner Sportfachwirt und seit 2004 DFB-Fußballlehrer. Zudem ist er Autor mehrerer Fußballtaktik- und Trainerhandbücher.