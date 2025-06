Der FK Austria Wien beendet seine Kooperation mit dem SV Stripfing. Das teilen die Wiener am Donnerstag mit.

Grund dafür ist der Aufstieg der Young Violets in die ADMIRAL 2. Liga, ursprünglich wurde die Kooperation nach dem Abstieg der Zweiermannschaft der Austria eingegangen.

Integrität nicht mehr gegeben

Dadurch, dass jetzt beide Teams in der gleichen Liga unterwegs sind, endet der gemeinsame Weg. "Um die Integrität des Wettbewerbs zu wahren ist eine Zusammenarbeit im gegenwärtigen Modell daher nicht mehr umsetzbar. Die Kooperationsvereinbarung wurde in Absprache mit der Bundesliga und im Einvernehmen beider Klubs per sofort aufgelöst", heißt es.

Stripfing trägt die Heimspiele künftig nicht mehr in der Generali Arena aus. Die Niederösterreicher bleiben allerdings in einem Übergangsjahr als Untermieter am Trainingsgelände der Veilchen. Die Young Violets spielen im Gegensatz zur Regionalligazeit wieder im Stadion.