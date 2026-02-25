Austria Wien muss wochenlang auf Sommer-Neuzugang verzichten

Austria Wien muss die nächsten Wochen auf Kelvin Boateng verzichten.

Der 25-Jährige hat sich im Auswärtsspiel gegen Altach einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen und wird drei bis vier Wochen ausfallen.

Der Stürmer wird am Donnerstag in der Privatklinik Döbling operiert.

In den kommenden Wochen wird Boateng nur individuelle Einheiten auf dem Platz absolvieren.