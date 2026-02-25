NEWS

Austria Wien muss wochenlang auf Sommer-Neuzugang verzichten

Der Offensivspieler zieht sich einen Bruch des Mittelhandknochens zu.

Austria Wien muss wochenlang auf Sommer-Neuzugang verzichten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Austria Wien muss die nächsten Wochen auf Kelvin Boateng verzichten.

Der 25-Jährige hat sich im Auswärtsspiel gegen Altach einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen und wird drei bis vier Wochen ausfallen.

Der Stürmer wird am Donnerstag in der Privatklinik Döbling operiert.

In den kommenden Wochen wird Boateng nur individuelle Einheiten auf dem Platz absolvieren. 

Admiral Bundesliga Fußball FK Austria Wien Kelvin Boateng Stephan Helm