Austria Salzburg verkauft Derby aus - und stichelt gegen Rivalen

Am Freitag empfängt der SV Austria Salzburg im Derby in der ADMIRAL 2. Liga den FC Liefering (ab 20:30 Uhr im LAOLA1-LIVE-Stream >>>).

Die Violetten melden das Freitagsspiel jetzt als ausverkauft. Auch das Zusatzkontingent auf der VIP-Terrasse in Maxglan ist vergriffen. Das Derby steigt also vor vollem Haus.

In der Matchvorschau schießen die Violetten in Richtung des Gegners. Der FC Liefering kooperiert mit dem FC Red Bull Salzburg. Aus Liefering wechselte im Winter "Bullen"-Talent Tobias Rohrmoser zur Austria. Dieser soll davor im Derby - wo er nicht im Kader stand - über einen violetten Treffer gejubelt haben >>>

Zweitligist macht sich über Rohrmoser-Causa lustig

Die Austria stichelt jetzt darüber. "Wenn aus Augenzeugen Fingerzeiger werden – in diesem Fall der Zeigefinger für Lieferings sportliche Gebietsleitung, einige wenige waren ihnen dann doch gewogen beim Hinrundenspiel: Jubelt also sogar Tobias Rohrmoser über ein Tor von Austria Salzburg, kann es einfach nicht lassen – Herz schlägt Ratio, oder was stand da am Beipackzettel?", schreibt die Austria.

Und weiter: "Im Konzern nutzte man daraufhin offenkundig die chirurgische Präzision von Aufzeichnungen der Videokameras im Stadion, um zu untersuchen, ob Tobias Rohrmoser seiner Freude wirklich auch augenscheinlich Ausdruck verliehen hatte. Diagnose: Violette Blutkörperchen. Maßnahme, wie gekannt aus der vertrauten Landarztpraxis: 'Der gehört nach Salzburg weitergeschickt!'"

Austria lästert über Klopp

Dabei machen sich die Salzburger auch über Jürgen Klopp lustig, der einst einen Leverkusen-Treffer gegen RB Leipzig applaudierte.

"Die Kameras in Leipzig hatten es freilich längst eingefangen – im Netz gefällt’s, den beklatschten Leverkusenern sowieso, und auch unsereins mag vergnügt rufen: Der Nächste, bitte! Ob mit Bayer-Pille oder durch die Austria-Brille, Hand aufs Fußballherz: Nur gut, wenn die Emotion noch manchmal durchblinzelt in dieser glattpolierten Fußballwelt", schreibt der Zweitligist.