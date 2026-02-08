SCR Altach SCR Altach ALT FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
NEWS

Bundesliga LIVE: SCR Altach - Blau-Weiß Linz

In der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt Altach Blau-Weiß Linz. Live-Infos:

Bundesliga LIVE: SCR Altach - Blau-Weiß Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Blau-Weiß Linz gastiert beim SCR Altach in Runde 18 der ADMIRAL Bundesliga (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Es trifft der Neunte der Liga auf den Zwölften: Blau-Weiß Linz liegt mit vier Punkten Rückstand hinter dem GAK auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend Zähler, um die Bundesliga zu halten.

Altach will im ersten Ligaspiel nach dem Wechsel von Trainer Ingolitsch zu Meister Sturm punkten und sich in der Tabelle nach oben orientieren.

Live-Ticker:

