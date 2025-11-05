Maccabi Haifa Maccabi Haifa MAC
FK Austria Wien FK Austria Wien AWI
Endstand
3:1
1:0 , 2:1
  • Adam Grimberg
  • Elad Amir
  • Noam Sztejfman
  • Philipp Maybach
NEWS

Youth League: Austria scheitert an Maccabi Haifa

Für Österreichs U18-Meister ist international im ersten Duell Endstation.

Youth League: Austria scheitert an Maccabi Haifa
Harald Prantl
Die Wiener Austria scheitert in der 2. Runde des Meisterwegs der UEFA Youth League.

Nach dem 1:1 im Hinspiel verlieren die Jungveilchen das Rückspiel gegen Maccabi Haifa im ungarischen Györ mit 1:3.

Maccabi bejubelt Blitztor

Das Spiel startet für die Wiener denkbar schlecht. Nach einem Schnitzer von Philipp Maybach sorgt Adam Grimberg bereits in der zweiten Minute für die Führung der Israelis.

Die U19-Auswahl des FAK, die einige Ausfälle zu beklagen hat, tut sich in der ersten Hälfte schwer und kommt nur zu einem einzigen Abschluss.

Auf der anderen Seite verabsäumt es Maccabi, nicht zuletzt dank des starken Austria-Schlussmanns Stefan Blazevic, mit einer höheren Führung in die Pause zu gehen, lässt etliche Möglichkeiten aus.

Austria kommt gut aus der Pause

Nach dem Wiederanpfiff präsentieren sich die Violetten deutlich verbessert und kommen durch den eingewechselten Illia Menshykov auch gleich zu einer guten Chance (47.).

In der 64. Minute mündet die Druckphase der Austria im Ausgleichstreffer – nach einem Corner von Julian Höller köpft Maybach wuchtig ein (64.).

Klare Sache im Finish

Unmittelbar nach dem Tor schaltet Maccabi wieder einen Gang höher und bejubelt in der 68. Minute durch Elad Amir auch prompt den Führungstreffer – er kann nach einem weiten Einwurf recht unbedrängt einschießen.

In der 86. Minute macht Maccabi mit einem Hammer von Noam Sztejfman unter die Latte endgültig alles klar. Letztlich ist es ein hochverdienter Sieg der Israelis.

